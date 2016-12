100.000 Besucher sind schon in die Welt der Wale "eingetaucht": Norbert Lenz, der Direktor des Naturkundemuseums, begrüßte am Mittwoch den Jubiläumsgast der Sonderausstellung "Wale - Riesen der Meere". Die Ausstellung ist dort seit dem Sommer zu sehen.

Heike Herbstreith durfte sich über einen Blumenstrauß, das Begleitbuch zur Ausstellung und ein Poster mit allen Walarten sowie eine Jahreskarte als Willkommensgruß freuen. Die Lehrerin kam aber nicht allein: Mit dabei waren ihre Kollegin Claudia Hierholzer sowie 23 Schüler der Realschule Gaggenau. Sie waren im Rahmen des Unterrichts ins Museum gekommen, da viele Themen aus dem Fach NWA (Naturwissenschaftliches Arbeiten) dort anschaulich vermittelt werden.

In dieser Sonderausstellung dreht sich alles um die Giganten (und Zwerge) der Meere. Mit Originalobjekten, lebensechten Modellen, anschaulichen Illustrationen und Medienstationen wird ein umfassendes Bild dieser beeindruckenden Tiere vermittelt. In verschiedenen Themenbereichen geht es dabei um Evolution und Anatomie, um Lebensweise und Fortpflanzung bis hin zu Bedrohung und Schutz. Für Aufsehen sorgt im Jahr 2015 der Transport des riesigen Walschädels in das Museum.

Kran transportiert Walschädel im Naturkundemuseum Alle Bilder

Auch die neue Dauerausstellung "Form und Funktion – Vorbild Natur" im wiederaufgebauten Westflügel des Museums zieht die Besucher in Scharen an – schon jetzt kann das Naturkundemuseum in diesem Jahr 200.000 Besucher insgesamt und damit einen Besucherrekord seit Einführung der Eintrittspreise im Jahr 1995 verzeichnen.