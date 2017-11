vor 1 Stunde Karlsruhe Erfolgloser Raub-Versuch: Opfer treibt Diebe mit Fautschlägen in die Flucht

In Karlsruhe hat am Mittwochabend ein Diebes-Duo wohl nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet: Ein 29-Jähriger wehrte zwei Männer ab, die ihn ausrauben wollten.