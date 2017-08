Wegen einer technischen Störung an der Strecke verkehren auf dem Abschnitt zwischen Baden-Baden und Karlsruhe zurzeit keine Züge, das meldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Betroffen sind alle Züge in Richtung Basel bzw. in Richtung Karlsruhe. Züge des Fernverkehrs wenden vorzeitig in Offenburg bzw. Karlsruhe. Reisende können zwischen Offenburg und Baden-Baden die Züge des Regionalverkehrs nutzen.

Zwischen Baden-Baden und Karlsruhe ist ein Busnotverkehr eingerichtet. An den Bahnhöfen Karlsruhe, Offenburg und Baden-Baden sind zusätzliche Mitarbeiter der DB im Einsatz. Fahrgäste müssen mit erheblichen Reisezeitverlängerungen rechnen.

Internationale Züge von und nach Paris verkehren, wie die Deutsche Bahn mitteilt, nicht über Strasbourg und Karlsruhe und halten ersatzweise in Saarbrücken und Mannheim.

Die Störung wird voraussichtlich bis Sonntagabend andauern. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Tagesaktuelle Reiseverbindungen mit Echtzeitinformationen sind in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft zu ersehen.

Auf Twitter kursiert ein Bild zur Streckensperrung: Dieses zeigt eine Absackung der Bahngleise, welche die unterirdischen Bauarbeiten am Rastatter Tunnel ausgelöst haben sollen. Von der Deutschen Bahn gibt es dazu noch keine offizielle Bestätigung.

Wenn es jemand interessiert, wieso viele @BVB Fans nicht zum Spiel nach Freiburg kommen konnten. Absackung wegen Tunnelbohrung #Rastatt pic.twitter.com/kNDk1gpYpV — Lebenszeitborusse (@tfandrer) 12. August 2017

Aktualisierung, 19 Uhr:

Weiterhin herrscht Chaos an den betroffenen Bahnhöfen. Auch am Karlsruher Hauptbahnhof heißt es weiterhin "warten".

Aktualisierung, 19.30 Uhr:

Wie die Deutsche Bahn inzwischen auf ihrer Homepage mitteilt, kam es auf der Strecke zwischen Rastatt und Rastatt Süd zu Unregelmäßigkeiten bei der Baumaßnahme "Rastatter Tunnel". Die Strecke ist für Zugfahrten gesperrt.

Der Schienenverkehr zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt erfolgt durch die DB Regio mindestens im zwei-Stunden-Takt, durch den DB Fernverkehr zweistündlich und im Halbstundentakt durch die AVG (S-Bahn). Aus Richtung Offenburg bis Baden-Baden verkehren die Züge der DB Regio und des DB Fernverkehr jeweils im Stundentakt.

Die Sperrung wird voraussichtlich noch eine Woche Bestand haben. Der Tunnel ist im Moment nicht begehbar wegen eines Wassereinbruchs. Der Busnotverkehr wird zwischen Rastatt und Baden-Baden für die Dauer der Sperrung bestellt, die Deutsche Bahn warte aber noch auf Zusage der Vertragspartner.

Aktualisierung, 20 Uhr:

Wie ka-news im Gespräch Roland Seiter von der DB-Pressestelle in Baden-Baden in Erfahrung bringen konnte, warnten am Samstag gegen etwa 11 Uhr die Sensoren auf der Rheintalstrecke in Höhe der Baustelle "Rastatter Tunnel", dass sich die Gleise direkt über der Tunnelbaustelle senkten. "Grund ist ein Erdrutsch in der Tunnelbaustelle", so Roland Seiter.

Unmittelbar nach der Warnung wurden alle Züge auf der Rheintalstrecke angehalten, sowohl von Süden als auch von Norden. Ergebnis: In Baden-Baden und Rastatt strandeten jeweils über 1.000 überraschte DB-Fahrgäste. In Baden-Baden waren dies bis zu 1.200 Reisende.

Inzwischen ist, laut DB-Pressestelle in Baden-Baden, ein Schienenersatzverkehr auf die Beine gestellt. Der die Fahrgäste aus Baden-Baden nach Karlsruhe bringt und umgekehrt. Zwischen Baden-Baden und Offenburg fahren Züge der Schwarzwaldbahn, zwischen Rastatt und Karlsruhe verkehren die Stadtbahnwagen des KVV.

Hotelzimmer für Fahrgäste

"Die Reisenden werden vor Ort von DRK, Feuerwehr und weiteren Hilfskräften betreut", erklärt Seiter. "Für Fahrgäste, die in Baden-Baden übernachten, stehen entsprechend Hotelzimmer bereit".

Auch arbeite der Katastropheneinsatzstab der Stadtverwaltung seit dem frühen Nachmittag. Die Feuerwehr habe ebenfalls einen Stab eingerichtet. Derzeit geht die Deutsche Bahn davon aus, dass der Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden voraussichtlich eine Woche unterbrochen sein wird. Genaue Informationen dazu sind derzeit, so Seiter, noch nicht möglich.

Weitere Informationen folgen.