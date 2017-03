Der 18. März steht im Zeichen des "Equal-Pay-Day". An diesem Tag soll in verschiedenen Ländern auf die unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau aufmerksam gemacht werden. In einer Pressemitteilung meldet sich die Frauen Union der Stadt Karlsruhe zu dem Thema zu Wort.

"Der Bundestag hat am 16. Februar 2017 in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen beraten. Damit wurde eine langjährige Forderung von Frauen Union und Unionsabgeordneten in den Bundestag eingebracht. Wir begrüßen diesen Schritt zur Beseitigung von geschlechtsspezifischen Entgeltunterschieden", so Rahsan Dogan, Vorsitzende der Karlsruher Frauen Union.

Frauen müssten bei Verrichtung gleicher Arbeit den gleichen Lohn wie Männer bekommen. "Dies entspricht dem Prinzip der Gerechtigkeit", so der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther, "was wir bis jetzt noch nicht hatten, war die Möglichkeit, herauszufinden, ob und wo gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen wird. Dieses Problem gehen wir mit dem neuen Gesetz an. Genauso wichtig ist aber, Frauen zusammenhängende Erwerbsbiographien und Aufstiegschancen zu ermöglichen."