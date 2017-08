vor 15 Stunden Bretten Entlaufenes Känguru wieder im Tierpark Bretten

Nummer vier ist wieder da: Eines der aus dem Tierpark Bretten ausgebüxten Kängurus konnte am Sonntag wieder eingefangen werden. Das Tier habe bereits am Vortag am Zaun gesessen, sagte Annika Willig von der Betreiberfamilie.