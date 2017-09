vor 33 Minuten Karlsruhe Engagierter Tierfreund gesucht: Messe und Zoo ernennen Tierbotschafter

Die Messe für Hund, Katze und Auqaristik "TIERisch gut" (2. und 3. Dezember in der Messe Karlsruhe) sucht in diesem Jahr gemeinsam mit dem Zoo Karlsruhe nach engagierten Tierfreunden. All diejenige, die es verdient haben, für ihren Einsatz belohnt zu werden, können bis zum 13. Oktober als Kandidat zum Tierbotschafter vorgeschlagen werden.