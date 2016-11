Energie effizient nutzen: Karlsruhe erhält Auszeichnung bei Wettbewerb

Anzeige

Der erste Platz geht laut Pressemitteilung des Ministeriums an den Landkreis Ravensburg, gefolgt vom Landkreis Böblingen. Den dritten Platz sicherte sich der Landkreis Göppingen. Sonderpreise erhielten die Städte Stuttgart und Karlsruhe sowie die Kreise Schwäbisch Hall, Tuttlingen und Lörrach.

"Unser Wettbewerb belohnt Stadt- und Landkreise für einen bewussten und sparsamen Umgang mit Energie", erklärte Ministerialdirektor Helmfried Meinel. "Es ist ein gutes Zeichen für Baden-Württemberg, dass 27 von insgesamt 44 Stadt- und Landkreisen am diesjährigen Wettbewerb teilgenommen haben, so viele waren es in seiner nun dreijährigen Geschichte noch nie."

Für das Ranking im Wettbewerb wurde ein vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) entwickelter Kriterienkatalog zugrunde gelegt.