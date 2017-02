vor 53 Minuten Karlsruhe Endstation Krankenhaus: Bahn-Fahrer wird von Laserpointer geblendet

In Karlsruhe wurde am Sonntagabend ein Straßenbahnfahrer durch einen Laserpointer so stark geblendet, dass er anschließend seine Arbeit unterbrechen und ärztlich untersucht werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.