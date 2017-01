Wer hat das beste Eis der Welt? Um diese Frage drehte sich alles am Samstag bei der Eis-Weltmeisterschaft in Rimini. Die drei Brüder von der Eisdiele "Eis Cassata" stellten sich der Jury. Auch wenn es nicht fürs Finale reichte, sind die Eisdielenbesitzer stolz.

Unter 100 Eisdielen in ganz Deutschland hatte sich "Eis Cassata" einen Platz im Halbfinale der Eis- Weltmeisterschaft gesichert. Die Eisdiele war mit ihrer eigens kreierten Eissorte "Indisches Landoos" ins Rennen gegangen. Für den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft reichte es leider nicht ganz.

Grund zur Freude gibt es dennoch: Die Karlsruher Eisdiele Eis Cassata gehört zu den besten Eisdielen Deutschlands. "Wir sind stolz von insgesamt 3.000 Eisdielen in ganz Deutschland, den elften Platz erreicht zu haben", freuen sich die Eisdielen-Besitzer.

Auch wenn es nicht für den Einzug ins Finale in Berlin reichen wollte, ist die Freude groß. "Wir haben das Badnerland sehr gut vertreten", sind sich die drei Brüder sicher. Das Halbfinal-Eis "Indisches Landoos" soll ab 2017 in der Eisdiele in Karlsruhe sowie in den Eisdielen "Eis Rimini" in Rastatt/ Plittersdorf und in Gaggenau erhältlich sein.