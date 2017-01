Blitzartig gefrierender Regen führte am Montagmorgen ab 6.30 Uhr zu mehreren Unfällen im morgendlichen Berufsverkehr im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Wie die Polizei berichtet, kam es in Karlsruhe und Pforzheim sowie im Albtal, im Enzkreis und im Bereich Bad Wildbad zu insgesamt rund 25 Unfällen.

'"Zumeist handelte es sich um Blechschäden, die durch Rutscher, kleinere Auffahrunfälle und Abkommen von der Fahrbahn entstanden; doch kam es auch zu vier Unfällen mit Verletzten", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. So erlitten zwei Radfahrerinnen jeweils Beinverletzungen, als sie in Karlsruhe am Karlstor beziehungsweise in der Franz-Lust-Straße auf eisglattem Untergrund unglücklich stürzten.

Bei zwei vom Ablauf her identischen Unfällen auf der L552 zwischen Zeutern und Odenheim wurden insgesamt vier Personen verletzt, glücklicherweise aber niemand schwer. Zunächst hatte gegen 6.40 Uhr ein Autofahrer zu spät gebremst und war mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Im beteiligten Auto erlitten zwei Frauen leichte Blessuren.

Auf der Anfahrt zu dem ersten Unfall geriet dann ein Kleinbus der Notfallhilfe beim Heranfahren ans Stauende ins Rutschen. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, steuerte der Helfer nach rechts, wobei es ebenfalls zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Auch dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Aktualisierung, 14.15 Uhr:

In einer weiteren Pressemitteilung berichtet die Karlsruher Polizei von einem weiteren Unfall im Enzkreis. Großes Glück hatte am Montagmorgen ein 34 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der K4516 zwischen Freudenstein und Knittlingen.

Der Mann war kurz nach 8 Uhr in Richtung Knittlingen unterwegs, als er bemerkte, dass sich an seinem Fiat Ducato die Fahrertür geöffnet hatte. Hierdurch abgelenkt geriet er mit seinem Lieferwagen zunächst zu weit nach rechts und kam dann beim Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab.

Anschließend durchbrach er die Leitplanke und blieb schließlich auf dem angrenzenden und zu Eis gefrorenen See stehen. Der unverletzt gebliebene Fahrer konnte sich rasch in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die K4516 voll gesperrt. Ab etwa 10.40 Uhr lief der Verkehr nach Aussage der Polizei wieder störungsfrei.