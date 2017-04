Als sie im September 2016 einem kleinen Jungen half, ahnte sie wohl nicht, dass sie weniger als ein Jahr später auf einer Gala in Berlin ausgezeichnet werden würde: Saskia Schönleben, Fahrerin bei der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) ist "Eisenbahnerin mit Herz".

Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs "Eisenbahner mit Herz" wurde Saskia Schönlebe, Triebfahrzeugführerin der AVG, zur baden-württembergischen Landessiegerin gekürt. Das berichtet das Verkehrsunternehmen aus Karlsruhe in einer Pressemeldung. Sie wurde am Mittwoch im Rahmen einer Gala in Berlin zusammen mit den Bundes- und weiteren Landessiegern für ihren außergewöhnlichen Einsatz zum Wohl eines Jungen ausgezeichnet. Insgesamt kürte die Jury in diesem Jahr neun Landessieger.

AVG-Fahrerin hilft 4-jährigem Ausreißer

"Unsere Triebfahrzeugführerin Saskia Schönlebe hat durch ihr engagiertes Handeln zum Wohl des kleinen Jungen unter Beweis gestellt, dass sie eine wahre Eisenbahnerin mit Herz ist. Die AVG-Geschäftsleitung ist sehr stolz darauf, dass sie für ihren Einsatz zur Landessiegerin gekürt wurde", sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der AVG.

Schönlebe war für den Wettbewerb nominiert worden, da sie im September 2016 einem vierjährigen Jungen geholfen hatte, der auf eigene Faust einen Ausflug mit der Stadtbahn unternommen hatte. Mehrere Streifenwagen suchten den Ausreißer, unter anderem kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Karlsruhe s Straßen.

Der Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz" findet in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge statt. Fahrgäste aus ganz Deutschland hatten in den vergangenen Monaten die Möglichkeit gehabt, Vorschläge bei der "Allianz pro Schiene" als Ausrichter des Wettbewerbs einzureichen. Die Zahl der Einsendungen ist nach Angaben des Veranstalters seit dem Start auf über 1.400 angewachsen.

