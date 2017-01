Das beste Eis der Welt könnte bald aus Karlsruhe stammen: Am 21. Januar wird sich entscheiden, welche Eisdielen weiter um den Weltmeistertitel kämpfen. Ausgetragen wird das Halbfinale der WM in Rimini und die drei Brüder der Eisdiele "Eis Cassata" sind mit dabei.

Unter 100 Eisdielen in ganz Deutschland hat sich "Eis Cassata" einen Platz im Halbfinale der Eis- Weltmeisterschaft gesichert. Das Familienunternehmen, das seit 1972 im Eisgeschäft tätig ist, reist mit einer eigens kreierten Eissorte nach Rimini. Zum Anlass des diesjährigen 25-jährigen Jubiläums der Eisdiele Cassata hätten sich die Brüder für die Teilnahme entschieden, verraten sie im Gespräch mit ka-news.

Eissorte heißt "Indisches Landoos"

Eine unabhängige Jury habe daraufhin die Eisdiele im Laufe der letzten Eissaison getestet und deren Teilnahme an der Weltmeisterschaft entschieden. Die selbst kreierte Eissorte, mit der die Brüder im Halbfinale überzeugen wollen, heißt "Indisches Landoos". "Die Eissorte ist ein Gaumenschmaus der Gewürze", verraten die Hersteller.

Doch nicht nur die Jury-Mitglieder sollen in den Genuss der außergewöhnlichen Eissorte kommen: Ab 2017 soll die Sorte auch in der eigenen Eisdielen in Karlsruhe sowie in ihren Eisdielen "Eis Rimini" in Rastatt/ Plittersdorf und in Gaggenau erhältlich sein.

"Wir fühlen uns sehr geehrt unter den letzten 100 Eisdielen im Finale zu stehen. Wir sind auch sehr stolz, die Stadt Karlsruhe mit unseren Namen und unserem Eis zu vertreten", teilen die Brüder in einem Gespräch mit ka-news mit. Durch einen Livestream auf dem Facebook-Account der Eisdiele könnten Kundschaft und alle Interessierten das Halbfinale aus Rimini mitverfolgen.