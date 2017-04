vor 1 Stunde Karlsruhe Einsatz in der Nordstadt: Einbrecher steigen in Karlsruher Schule ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in die Carlo-Schmid-Schule in der Karlsruher Nordstadt eingebrochen. Sie wurden bei ihrer Suche nach Beute aber offensichtlich nicht fündig. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.