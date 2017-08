Am Mittwoch gegen 11.35 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Einsatz der Polizei. Wie diese berichtet, hatte ein Unbekannter dort ein Juweliergeschäft überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Pressemeldung der Polizei betrat der bislang unbekannte Mann das Geschäft, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Als sich der Juwelier zur Wehr setzte, schlug ihm der Angreifer mit seiner Pistole so massiv auf den Kopf, dass dieser Verletzungen erlitt. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach der Attacke machte sich der Räuber durch ein Fenster in Richtung Bahnhofstraße zu Fuß davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank und war dunkel gekleidet. Zeugen, die enstprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 939-5555 zu melden.

Überfall in der Karlstraße Alle Bilder

Aktualisierung, 16.07 Uhr:

Wie die Polizei in einer weiteren Pressemeldung berichtet, wurde ein 44 Jahre alter Polizist der Verkehrsüberwachung am Mittwochvormittag an der Ecke Kapellen- und Gottesauer Straße verletzt. Der Beamte war mit seinem Dienstmotorrad auf Einsatzfahrt zu dem Raub in der Karlstraße.

"Kurz nach dem Durlacher Tor wechselte er auf die derzeit baustellenbedingt gesperrte Gegenfahrbahn und wollte ein Fahrzeug der Sprinterklasse überholen, als dessen Lenker verbotswidrig nach links in die Gottesauer Straße einbog", heißt es in der Pressemitteilung. Beim seitlichen Zusammenprall stürzte der Polizist und erlitt schmerzhafte Prellungen und offenbar auch eine Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule. Er wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.