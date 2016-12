vor 56 Minuten Stutensee Einsatz in Stutensee: Technischer Defekt führt zu Brand auf Pferdehof

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Pferdehof im Hasenäckerweg in Stutensee. Die Polizei vermutet als Ursache für das Feuer einen technischen Defekt an einem Stromaggregat.