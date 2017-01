vor 19 Minuten Karlsruhe Einsatz in Oberreut: Unbekannte zünden Gaststätte an

Unbekannte haben am Sonntag und Montag einen Brand in einer Gaststätte in der Rudolf-Breitscheid-Straße gelegt. Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurde eine außerhalb befestigte Klimaanlage angezündet.