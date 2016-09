Einsatz in Neureut: 100.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Anzeige

Wie die Karlsruher Polizei und die Branddirektion in Eilmeldungen bekannt geben, kommt es aktuell zu einem Einsatz am Baufeld im Karlsruher Stadtteil Neureut. Hier steht eine Lagerhalle in Flammen.

Nach ersten Informationen wurden die Rettungskräfte um 16.29 Uhr verständigt. Wie die Polizei mitteilt, befinden sich offenbar keine Personen im Objekt. Die Feuerwehr ist mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Näheres zur Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Aktualisierung, 19.00 Uhr:

Wie die Karlsruher Branddirektion mitteilt, stand am Montag eine Lagerhalle in Neureut auf einer Fläche von zirka 150 Quadratmetern in Vollbrand. Die Rauchentwicklung war dabei bis in die Innenstadt sichtbar, so die Direktion in ihrem Bericht. Personen hätten sich nicht mehr im Gefahrenbereich befunden.

Etwa 15 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. "Die Nachlöscharbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein", so die Branddirektion. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Branddirektion schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Aktualisierung, Dienstag 9.20 Uhr:

Beim Brand einer Lagerhalle am Baufeld in Karlsruhe-Neureut sei am Montagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden, so die Karlsruher Polizei in einer eigenen Pressemitteilung. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 16.30 Uhr ausgebrochen und hatte daraufhin Teile der 140 Quadratmeter großen Halle in Brand gesteckt. Die alarmierten umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, hat die Kriminalpolizei übernommen.