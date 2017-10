In der Nacht auf Donnerstag war ein Polizeihubschrauber über Neumalsch in der Straße Hadermark im Einsatz. Der Grund: Die Polizei suchte nach einem versuchten Wohnungseinbruch nach den Tätern.

Wie die Polizei berichtet, hatten zwei noch unbekannte Täter gegen vier Uhr eine Alarmanlage ausgelöst. Über eine Sicherheitsfirma wurde umgehend die Polizei verständigt. "Allerdings haben die aufwendig geführten Fahndungsmaßnahmen nicht zur Festnahme von Verdächtigen geführt", wie die Polizei mitteilt.

Wie sich später noch herausstellte waren wahrscheinlich dieselben Täter im Laufe der Nacht auch in zwei nahegelegene Firmen eingedrungen. In der Durmersheimer Straße drangen die Unbekannten in das Büro eines Kieswerks ein und durchwühlten das Inventar. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie die Originalschlüssel eines älteren, blauen VW Passats mit den amtlichen Kennzeichen BL-UF 5555 und stahlen den Wagen In einer Firma in unmittelbarer Nachbarschaft des betroffenen Wohnhauses der Hadermark-Straße waren Maschinen und Werkzeuge für den Abtransport bereitgestellt. Offenbar sind die Diebe dort gestört worden und mussten ohne die Beute flüchten.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/939-5555 entgegengenommen werden.