Einsatz in Karlsruher Innenstadt: Betrunkener bedroht Passanten mit Messer

In einer Pressemitteilung schildert die Karlsruher Polizei den Fall wie folgt: Nachdem der Alkoholisierte mit einem Messer gedroht hatte, ging er anschließend zum Mühlburger Tor und bedrohte dort noch weitere Personen, bevor er in die Straßenbahn einstieg. In der Straßenbahn beleidigte er Fahrgäste und bedrohte diese ebenfalls mit einem Messer.

An der Haltestelle Kronenplatz wurde der Aggressor dann gegen 13.10 Uhr von Polizeibeamten überwältigt und festgenommen. Er wurde in eine Gewahrsamseinrichtung verbracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Insgesamt waren sieben Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.