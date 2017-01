vor 44 Minuten Karlsruhe Einsatz in Karlsruhe: Eine Person bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Wie die Branddirektion der Stadt Karlsruhe mitteilt, kam es am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Brand in der Weinbrennerstraße. In einem Mehrfamilienhaus war Feuer in einem Schlafzimmer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt.