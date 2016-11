Einsatz am Adenauerring: 15.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Laut einer Meldung der Karlsruher Polizei kam es am Montagmorgen am Adenauerring zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte eine von Westen her kommende 61 Jahre Autofahrerin gegen 8.15 Uhr nach links in die Linkenheimer Allee abbiegen wollen. Dabei erkannte die Frau einen auf dem Abbiegestreifen stehenden Pkw zu spät und fuhr mit solcher Wucht auf, dass an ihrem Wagen die Airbags auslösten.

Die Autofahrerin erlitt Prellungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden konnten. Der beteiligte 45 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Zwei in seinem Wagen befindliche Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht; dort stellte sich aber rasch heraus, dass sie mit dem Schrecken davon gekommen waren. An der Unfallstelle waren ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

