vor 42 Minuten Karlsruhe Einrichtungen öffnen Pforten: Karlsruhe feiert "Tag des offenen Denkmals"

Am Sonntag, 10. September, wird der "Tag des offenen Denkmals" gefeiert- so auch in Karlsruhe und der Region. Interessierte können dabei Einblicke in Bauwerke und Denkmäler erhalten, die sonst der Öffentlichkeit verwehrt bleiben.