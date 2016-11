Einbrüche in der Region: Verdächtige in Bruchsal verhaftet

An drei Orten haben in der Montagnacht Diebe versucht, in verschiedene Gebäude einzudringen. In einem Fall gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Das berichten die Beamten in einer Pressmeldung.

Am Montag gegen 23.30 Uhr sind in einem Markt für landwirtschaftliche Produkte in der Heinrich-Hertz-Straße in Bruchsal zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Die 21- und 28 Jahre alten Männer stehen in dringendem Verdacht, gewaltsam in das Gebäude eingedrungen zu sein, verschiedene Schränke durchsucht und Bargeld entwendet zu haben.

Während der Tatausführung lösten die Männer einen Alarm aus, der die Polizei auf den Plan rief. Im Bürotrakt konnte Polizeihund Leo den 28-jährigen Eindringling stellen. Da dieser gegen seine Festnahme erheblich Widerstand leistete und gegen den eingesetzten Diensthund trat biss der Vierbeiner zu und verletzte den widerborstigen Mann am Arm und am Schienbein.

Der Flucht des zweiten Tatverdächtigen konnte von einer Streife des Polizeireviers Bruchsal vereitelt werden. Ob die beiden Männer für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sind, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Bezirksdienstes Bruchsal.

Diebe klauen Bargeld in Karlsruhe und Pforzheim

Bargeld in geringer Höhe erbeutete ein Unbekannter am Montag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr aus einer Physiotherapie-Praxis in der Lindenstraße in Pforzheim. Eine Zeugin hatte ein klirrendes Geräusch vernommen und anschließend eine Person über den Hof des Anwesens davon rennen sehen.

Bei der anschließenden Nachschau durch die Polizei wurde festgestellt, dass eine Scheibe beschädigt und die Räume durchwühlt waren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

In der Karlsruher Nordstadt schlugen Unbekannte am Montag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr die Glastür einer Kfz-Werkstatt ein und begaben sich danach in den Büroraum der Firma. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.