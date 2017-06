Am vergangenen Wochenende kam es in der Region zu gleich drei Einbrüchen: In der Kaiserstraße wurde in ein Casino, in der Waldstadt in einen Supermarkt und in Östringen in eine Firma eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht auf Sonntag zwischen 22.30 und 11.30 Uhr in einen Supermarkt in der Waldstadt ein, indem sie eine Scheibe beschädigten. Ob die Einbrecher dabei auch etwas aus dem in der Schneidemühler Straße gelegenen Geschäft entwendeten, konnte nach Aussage der Polizei bislang noch nicht geklärt werden.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht gewaltsam über die Terrassentür des Schwarzwaldvereins Neureut Zutritt in das Innere. Dort öffneten sie Schränke sowie diverse Schubladen und durchwühlten sie. Ob die Langfinger aus dem Vereinsheim Gegenstände mitgenommen haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagnachmittag bei dem die Diebe vermutlich mittels eines Ersatzschlüssels in die Wohnung in der Breite Straße gelangten. Dort entwendeten sie eine Spielekonsole sowie diverses Zubehör im Wert von mehreren hundert Euro.

Am vergangenen Wochenende gelangten Langfinger über eine zugezogene Tür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße. Die unbekannten Täter entwendeten aus der Wohnung ein Laptop sowie eine Spielekonsole in Höhe von circa 400 Euro.

Firmeneinbruch in Östringen, Wohnungseinbruch in Pforzheim

Einen Schaden von rund 3.000 Euro hat zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagabend ein Unbekannter beim Aufbruch eines im Parkhaus Kronenplatz in der Fritz-Erler-Straße abgestellten Mercedes angerichtet. Der verursachte Diebstahlsschaden hält sich dagegen mit rund 100 Euro in Grenzen. Der Täter hatte zunächst vergeblich versucht, mit einem Gegenstand das Schiebedach des Wagens aufzuhebeln. Anschließend schlug er eine Scheibe ein. Letztlich verbog er noch mutwillig einen USB-Stick und riss am Fahrzeug den Mercedesstern ab.

In der Nacht zum Sonntag haben Einbrecher aus einem in der Wilferdinger Höhe gelegenen Einfamilienhaus bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere hundert Euro Bargeld und eine wertvolle Uhr erbeutet. Die Täter überwanden in der Zeit zwischen 19 und 4 Uhr eine Schiebetür zum Esszimmer des in der Straße "Am Riebergle" liegenden Wohngebäudes und durchwühlten sämtliche Zimmer. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Spielcasino in Ettlingen eingebrochen und erbeuteten hierbei Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zwischen Mitternacht und 7:20 Uhr hebelten die Täter zunächst die Zugangstüren des in der Kronenstraße gelegenen Casinos auf. Nachdem sie in die Spielhalle gelangt waren, öffneten sie gewaltsam mehrere Geldspielautomaten sowie eine Geldkassette und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Anschließend gelang es den Einbrechern unerkannt zu flüchten.

Und auch in Östringen kam es an diesem Wochenende zu einem Einbruch: Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße verschafft und mehrere hundert Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie in der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr hierfür die Zugangstüre zum Büro auf und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Wer zu einem der Fälle Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzten.