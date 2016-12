Über das lange Weihnachtswochenende haben Diebe in Karlsruhe und der Region zugeschlagen. Gleich mehrere Wohnungseinbrüche hielten die Beamten auf Trab.

In Karlsruhe sind Unbekannte am Sonntag in eine Wohnung im Stadtteil Rüppurr eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 15 und 22.30 Uhr die Balkontür eines im zweiten Obergeschoss gelegenen Appartements in der Pfauenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die kompletten Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen dabei Schmuck, Armbanduhren sowie einen Fahrzeugschlüssel mit sich.

Keine Beute, aber hoher Sachschaden

Auch in Oberhausen waren Einbrecher unterwegs. Unbekannte sind am Freitag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr, in drei Wohnungen in Oberhausen-Rheinhausen eingebrochen. Im Lönsweg drangen die Täter, über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre in das Anwesen ein und durchsuchten anschließend beide darin befindlichen Wohnungen.

"Augenscheinlich konnten sie keine Beute machen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro anrichten", so die Karlsruher Polizei. In der Meerlacher-Deich-Straße hebelten die Einbrecher ebenfalls eine Terrassentüre auf und durchwühlten hiernach sämtliche Zimmer. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Mehrere Wohnungseinbrüche in Maulbronn

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Montagabend, 20.40 Uhr waren Einbrecher zudem gleich in mehreren Anwesen in Maulbronn und Ölbronn-Dürrn aktiv. Im Salzachweg in Maulbronn schlugen Unbekannte die Terrassentüre eines Wohnhauses ein und durchwühlten anschließend das gesamte Erdgeschoss.

In ein Haus im nahegelegenen Silcherweg drangen Einbrecher über ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Offenbar scheiterte ein weiterer Einbruch in ein Anwesen am Dobelweg. Trotz mehreren Versuchen die Haupteingangstüre aufzuhebeln und auch nach Einschlagen des Glaseinsatzes, schafften es die Täter nicht in das Haus zu gelangen.

In Ölbronn-Dürrn gelangten Unbekannte jeweils über die Terrassentüren in Einfamilienhäuser in der Erlenbachstraße sowie der Mühlstraße und durchwühlten anschließend die Räume. In beiden Fällen erbeuteten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck und Armbanduhren.

Des Weiteren sind Unbekannte am Samstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Arlingerstraße in Pforzheim eingebrochen. Die Einbrecher kletterten zunächst auf den Balkon des Anwesens und hebelten dort eine Türe auf. Nachdem sie diverse Räume durchwühlt hatten, erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck.

Gartenhütten aufgebrochen

Doch nicht nur Wohnungen waren im Visier der Diebe. Insgesamt sieben aufgebrochene Gartenhütten sind am Sonntag und Montag auf den Grundstücken der Kleingartenvereine Eschwinkel sowie Forstlach in Weiherfeld festgestellt worden.

Noch liegen über das mögliche Stehlgut keine näheren Erkenntnisse vor. Zeugen haben am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Kleingartengelände Forstlach drei junge Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren festgestellt, als sie das Gartengelände verließen. Alle trugen Bomberjacken, zwei davon eine Schildmütze und der Dritte hatte dunkles Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 entgegen.

Polizei bittet in Pfinztal um Mithilfe

Am Montag sind darüber hinaus zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Berghausen eingebrochen. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute aber fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. Die beiden Einbrecher hebelten vermutlich gegen 20.30 Uhr die Terrassentür des in der Finkenstraße gelegenen Gebäudes auf. Nachdem sie ins Innere gelangt waren, durchwühlten die Täter sämtliche Räume und Schränke.

Ob sie dabei etwas mit sich nahmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchteten die Täter über den Balkon und durch die angrenzenden Gärten. Dabei konnte das Duo von einem Nachbarn beobachtet werden, der umgehend die Polizei verständigte.

Von den beiden Dieben ist nach Aussage der Polizei lediglich bekannt, dass sie allgemein dunkel gekleidet waren, wobei einer aber eine weiße Kopfbedeckung trug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Nummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.