Einen großen Schaden für eine geringe Beute haben Einbrecher in der vergangenen Nacht angerichtet. Wie die Polizei berichtet seien Diebe in ein Büro eingebrochen - und haben eine Wechselgeldkasse und eine Packung Kekse mitgenommen.

Einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Päckchen Kekse erbeutete ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in einem im Gewerbepark Engelsbrand ansässigen Bauunternehmen. Der Unbekannte hatte mit Brachialgewalt einen Seiteneingang zum Bürogebäude aufgehebelt und dann im Inneren sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht. Nachdem er in einer Kasse auf Wechselgeld gestoßen war und sich noch an den vorgefundenen Keksen bedient hatte, entkam er schließlich auf demselben Weg, auf dem er gekommen war. Der von ihm hinterlassene Sachschaden lag mit rund 4.000 Euro um ein Vielfaches über dem Wert des Stehlguts.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07082) 79120 um seine Meldung beim Polizeirevier Neuenbürg gebeten.

Zwei Wohnungen in Karlsruhe im Visier von Einbrechern

Zwischen 17.05 Uhr und 19 Uhr versuchten Unbekannte ein Balkonfenster einer Wohnung in der Durlacher Max-Beckmann-Straße aufzuhebeln. Aufgrund einer Diebstahlsicherung scheitere jedoch das Vorhaben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Ein Lautsprecher im Wert von 130 Euro erbeuteten Diebe zwischen 10.30 Uhr und 21.50 Uhr aus einer Erdgeschosswohnung der Scherrstraße in der Südstadt . Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Balkontüre Zutritt und durchwühlten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt.