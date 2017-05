Langfinger haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in unterschiedlichen Gebäuden in Karlsruhe Zugang verschafft. Dabei erbeuteten sie Geld und Diebesgut in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gleich in zwei Kleingärten sind Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kleingartenanlage in der Wikingerstraße eingestiegen und entwendeten mehrere Hauswasserwerke. Die Langfinger überstiegen einen Außenzaun der Anlage und gelangten so in das Grundstück. Dort hebelten sie die Tür der Hütten auf und entnahmen das Diebesgut im Gesamtwert von 500 Euro, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Gleich zwei Einbrüche in Kindergärten musste die Polizei zudem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verzeichnen. Unbekannte verschafften sich Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss eines Kindergartens in der Elisabeth-von-Thadden-Straße. Die Langfinger gingen zielstrebig in das Bürozimmer und öffneten und durchwühlten die dortigen Schränke. Die Diebe stießen bei ihrer Suche auf eine Geldkassette und entnahmen daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Michiganstraße. Die Diebe gelangten über ein Baugerüst auf das Dach des Anwesens und hebelten ein Oberlicht auf, durch das sie in den Lagerraum des Kindergarten gelangten. Nachdem sie die dortige Tür mit brachialer Gewalt geöffnet haben gelangten sie in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, wo sie sämtliche Räume durchwühlten. Im Büro der Leitung entdeckten die Langfinger ein Mäppchen mit Bargeld und entwendeten dieses.