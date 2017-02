vor 50 Minuten Karlsruhe Einbrüche in Karlsruhe: Diebe schlagen in Rüppurr und Grünwinkel zu

Am Mittwoch waren Diebe im Karlsruher Stadtgebiet unterwegs. In zwei Stadtteilen wurde in Wohnhäuser eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter wenige hundert Euro Bargeld.