Einbrüche in Karlsruhe: Beiertheimer Tafel und Durlacher Kindergarten betroffen

Einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag beim Einbruch in die Räume der Beiertheimer Tafel entwendet. Die Täter waren zwischen 18.30 und 6.00 Uhr über das Hofeingangstor in den Hinterhof des in Marie-Alexandra-Straße gelegenen Anwesens gelangt, hatten das Metallgitter eines Fensterschachts aufgebogen und waren anschließend über ein Kellerfenster gewaltsam ins Gebäude gelangt.

Hier hebelten sie verschiedene Türen auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse. Ob sie auch etwas aus von ihnen aufgebrochenen Spinden entwendeten, lässt sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten. Letztlich hebelten sie den Safe mit brachialer Gewalt aus der Wand und nahmen ihn mit.

Im Kindergarten in der Anton-Bruckner-Straße in Durlach haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag einen kompletten Wandtresor mit mehreren hundert Euro erbeutet. Nachdem sie zunächst an der massiven Eingangstür gescheitert waren, drangen die Täter über ein aufgehebeltes Doppelfenster in die Räume ein. In der Folge brachen sie die Bürotür auf und stießen schließlich auf den Schranktresor.

Wer Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in die Beiertheimer Tafel in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 861259 um seine Meldung beim Polizeiposten Beiertheim-Bulach gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Südweststadt unter der Nummer 939-4411 entgegen. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat in Durlach erbittet die Polizei unter Telefon 49070.