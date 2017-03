Einbrüche am Wochenende: Diebe in Karlsruhe und dem Enzkreis unterwegs

Am vergangenen Wochenende haben erneut Einbrecher in der Region zugeschlagen - und zwar sowohl in Karlsruhe als auch im Enzkreis. In mehreren Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

Auf ein silbernes Armband und einen Ehering hatte es ein Einbrecher am Samstag zwischen 17 und 20.55 Uhr in Durlach abgesehen. Nach Feststellungen des zuständigen Polizeireviers war der Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Brühlstraße gelangt und hatte dort die Tür aufgehebelt.

Anschließend durchsuchte er in den Räumen sämtliche Behältnisse und Schubladen. Ob der Unbekannte noch weitere Wertsachen an sich gebracht hat, ließ sich zunächst nicht beantworten. Wer Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer 49070 um seine Meldung gebeten.

Einbrecher suchen den Enzkreis heim

Diebe waren aber zwischen Freitag und Sonntag auch im Enzkreis unterwegs. Wie die Karlsruher Polizei weiter mitteilt, wurden unbekannte Täter am Sonntag um 22.10 Uhr offenbar in Dietlingen gestört, als die Wohnungsinhaber zurückkehrten. Die Diebe hatten mit brachialer Gewalt an der Rückseite des Anwesens das Küchenfenster aufgehebelt und waren ins Innere des Einfamilienhauses gelangt. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Als sie gestört wurden, entfernten sie sich ohne Beute.

Ein weiterer Einbruch wurde am Freitag zwischen 11 Uhr und 20.55 Uhr in der Fasanenstraße in Pforzheim verübt. Auch dort gelangten die Langfinger über den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ins Innere. Die Diebe öffneten Schubladen und Schränke und entwenden Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von zirka 900 Euro.

Beim Einbruchsversuch blieb es an einem Haus im Kastanienweg in Ispringen. Durch ein lautes Geräusch hinter dem Haus waren dort am Freitag gegen 20.35 Uhr die Bewohner aufmerksam geworden. Bei näherer Nachschau stellten sie fest, dass ein Fenster aufgehebelt und ein dort stehender Blumentopf heruntergefallen war. Offenbar ergriffen die Einbrecher deshalb die Flucht.

Darüber hinaus versuchten in Pforzheim Einbrecher über eine Brandschutztür in einen Lagerraum eines Ladengeschäfts in der Straße "Am Waisenhausplatz" zu gelangen, was ihnen aufgrund der Beschaffenheit der Tür jedoch nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden liegt indessen bei geschätzten 3.000 Euro.

Geldbeutel nach Einbruch in Gaststätte weg

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Würmtalstraße in Pforzheim. Diebe stahlen hier einen Bedienungsgeldbeutel mit mehreren hundert Euro darin. Der gegen 22.05 Uhr durch eine Alarmanlage auf den Plan gerufene Inhaber hatte kurz darauf entdeckt, dass der Täter über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in die Gasträume eingestiegen war und dann offenbar gezielt die Schubladen am Tresen durchsucht hatte.

Bei ihren Ermittlungen bitten die Beamten des Polizeipostens Buckenberg auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07231) 965593 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Nummer (07231) 186-3311 entgegen.