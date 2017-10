Bei einem Einbruch in der Hütte des Waldseilparks auf dem Turmberg haben Unbekannte mehrere hundert Euro erbeutet. Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen müssen die Einbrecher in der Jean-Ritzert-Straße zu Werke gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, überwanden die Unbekannten zunächst mit brachialer Gewalt einen Holzklappladen. Anschließend haben sie das dahinter gelegene Fenster aufgehebelt und sind so in die Hütte gelangt. Im Inneren verursachten die Unbekannten die Täter ein erhebliches Chaos, so die Polizei in ihrer Pressemeldung weiter.



Neben mehreren hundert Euro Beute, richteten sie an der Registrierkasse einen erheblichen Schaden an. Zeugen, die zwischen Sonntag und Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.