vor 1 Stunde Karlsruhe Einbruch mit Gullydeckel: Dieb plündert Geschäft in Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht auf Dienstag in ein Ladengeschäft in der Neisser Straße in der Karlsruher Waldstadt eingebrochen. Um sich Zutritt zu verschaffen, warf der Mann einen Gullydeckel in die Eingangstür.