vor 44 Minuten Karlsruhe Einbruch in Südoststadt: Diebe stehlen Schmuck aus Wohnung

Wie die Polizei berichtet, haben Einbrecher am Sonntag zwischen 11 Uhr und Montag 15.30 Uhr in der Parkstraße in der Karlsruher Südoststadt zugeschlagen. In einer Wohnung erbeuteten sie demnach Schmuck in unbekannter Höhe. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sich zu melden.