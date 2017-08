vor 1 Stunde Stutensee Einbruch in Stutensee: Diebe steigen in Baumarkt ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in einen Baumarkt in Stutensee-Friedrichstal eingebrochen. Das berichtet die Karlsruher Polizei. Allerdings wurden die Diebe bei ihrer Suche nach Beute offenbar nicht fündig.