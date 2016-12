vor 28 Minuten Rheinstetten-Mörsch Einbruch in Rheinstetten: Diebe plündern Schokoladenvorrat

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, brauchen Unbekannte am Montag in ein Einfamilienhaus in Rheinstetten-Mörsch ein. Statt Schmuck oder Elektronikgeräten ließen die Diebe dabei den Schokoladenvorrat der Bewohner mitgehen.