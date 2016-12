vor 2 Stunden Karlsruhe Einbruch in Neureut: Diebe erbeuten Schmuck in Einfamilienhaus

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, waren am Montag Diebe in Neureut unterwegs. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hatten sie es dabei vor allem auf Schmuck abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.