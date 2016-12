vor 3 Stunden Pfinztal Einbruch in Kinderhort: Keine Beute, aber hoher Schaden

Bei einem versuchten Einbruch in einen Kinderhort in Berghausen haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Diebe, zwischen 17 und 6.50 Uhr mehrfach einzusteigen.