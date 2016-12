vor 23 Stunden Karlsruhe Einbruch in Karlsruher Schule: Hausmeister überrascht Einbrecher bei der Tat

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Einbrecher in einer Schule in der Waldstadt auf frischer Tat ertappt. Der Hausmeister konnten den Täter zwar verfolgen, ließ aber von ihm ab, nachdem er bedroht wurde.