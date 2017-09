vor 1 Stunde Karlsruhe Einbruch in Einfamilienhaus: Diebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag und Montag Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Speyerer Straße im Karlsruher Stadtteil Dammerstock. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten sie Bargeld sowie Schmuck in bislang unbekannter Höhe.