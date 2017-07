vor 23 Minuten Karlsruhe Einbruch in Durlach: Diebe steigen in Tankstelle ein

Einbrecher waren am Dienstagmorgen im Karlsruher Stadtteil Durlach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Täter gegen 1.20 Uhr die Fensterscheibe einer Tankstelle in der Hildebrandstraße eingeschlagen. Im Verkaufsraum bedienten sie sich an der ausgelegten Ware.