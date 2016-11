Einbrecher unterwegs: Diebe am Wochenende in der Region unterwegs

Anzeige

Am vergangenen Wochenende waren Wohnungseinbrecher in drei angezeigten Fällen im Karlsruher Stadtgebiet unterwegs. In der Graf-Stauffenberg-Straße in Oberreut nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um über ein Fenster im Flur in eine Wohnung einzudringen. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Über Sachschaden und Diebesgut kann bisher nichts gesagt werden.

Eine Spiegelreflexkamera und ein Parfüm im Gesamtwert von 200 Euro erbeuteten Unbekannte am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 19.20 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der August-Kutterer-Straße in Daxlanden. Dort hatten sie zuvor den Rollladen der Terrassentür aufgedrückt und anschließend das Türglas eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Gleichfalls am Samstag zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr brachen Diebe über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Martin-Schongauer-Weg in Neureut ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Lastwagen aufgebockt und die Reifen mitgenommen

Vermutlich vom Parkplatz eines leerstehenden Baumarkts aus sind Unbekannte übers Wochenende auf das Gelände einer Automobilfirma Am Storrenacker eingedrungen. Dort bockten sie vier Lastwagen auf und entwendeten alle Kompletträder. Der Schaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Hagsfeld, Telefon 0721 688010, erbeten.

Im Zeitraum vom 31.Oktober und 4. November hebelten bislang Unbekannte auf dem Gelände des FV Graben ein Tor der dortigen Doppelgarage mit brachialer Gewalt auf und entwendeten verschiedene Rasen- und Aufsitzmäher, zwei Motorsensen; einen Laubsauger, einen Kompressor und und einen 20-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Aufgrund der Vielzahl von Maschinen beziehungsweise deren Größe und Gewicht ist davon auszugehen, dass der Abtransport des Diebesgutes durch einen Lkw oder einen größeren Anhänger erfolgte. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen -insbesondere verdächtiger Fahrzeuge im Bereich des Sportplatzweges- werden an den Polizeiposten Graben-Neudorf, Telefon 07255 9378, erbeten.

Werkstatt gleich doppeltes Einbruchs-Opfer

Zwei Wohnungseinbrüche waren am Wochenende in Pforzheimer Stadtteilen zu verzeichnen. In der Sachsenstraße der Nordstadt brachen Unbekannte am Samstag zwischen 16 Uhr und 17.40 Uhr brachial eine Wohnungseingangstür auf und stahlen Schmuck, Münzen sowie etwas Bargeld.

In der Güterstraße war eine Kfz-Werkstatt von einem Einbruch in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, betroffen. Dieselbe Firma war bereits Ende Oktober Ziel von Einbrechern. Diesmal drangen die Diebe durch Aufbrechen der nach der Tat provisorisch installierten Holztür ein. Sie erbeuteten letztlich eine Geldkassette mit einem unbekannten Bargeldbetrag.

Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim der Hercyniastraße erbeuteten die Langfinger am Samstagmorgen ein Mischpult in Höhe von 800 Euro. Zuvor war eine Scheibe eingeschlagen worden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 18.10 Uhr, und Samstag, 6.36 Uhr, in die Postfiliale Königsbach in der Steiner Straße ein. Dort wurden mehrere Pakete geöffnet. Über das Diebesgut kann derzeit neben einem dreistelligen Eurobetrag an Bargeld keine genaue Aussage getroffen werden. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.

Offenbar mit brachialen Fußtritten überwand am Montag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ein Unbekannter die Schiebetür zu einem Einkaufsmarkt in der Karlsruher Straße. Danach drang er in den Verkaufsraum ein. Nach derzeitigem Sachstand entwendete der Eindringling lediglich Süßwaren, die Beamten des Rastatter Reviers ermitteln.