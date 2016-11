Einbrecher in der Nordweststadt: Frau erkundigt sich zuvor nach Hausbesitzer

Anzeige

Zwei Wohnungseinbrüche sind am Donnerstagnachmittag von noch bislang unbekannten Tätern in der Nordweststadt begangen worden. In der Hambacher Straße entdeckte der Bewohner eines Einfamilienhauses das aufgehebelte Küchenfenster und durchwühlte Schränke. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach Aufhebeln einer Balkontür in einem Dreifamilienhaus in der Bergzabener Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Eine circa 40 Jahre alte, osteuropäisch aussehende Frau hatte sich zuvor am Mittag erkundigt, ob der Besitzer im Haus wohnt. Ob sie mit der Tat im Zusammenhang steht, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West, Telefon 0721 9394611, zu melden.