vor 2 Stunden Karlsruhe Einbrecher in Rüppurr unterwegs: Schlüssel, Uhren und Schmuck weg

Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Das berichtet die Karlsruher Polizei.