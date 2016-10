Einbrecher in Karlsruhe: Verfolgung des Nachbarn blieb ohne Erfolg

Anzeige

Nach den Feststellungen der Polizei war in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr ein unbekannter Täter unweit der Boeckhstraße in eine im zweiten Obergeschoss gelegene Wohnung der Putlitzstraße eingedrungen. Der Einbrecher erbeutete Schmuck im Wert von 500 Euro und eine EC-Karte.

Ein Zeuge sah in diesem Zusammenhang einen Verdächtigen aus dem betroffenen Haus gehen und konnte die Person bis zur Hirschbrücke verfolgen, wo sich die Spur allerdings verlor. Die gestohlene EC-Karte wurde dann im Laufe des Tages von einem Finder in einer Durlacher Bankfiliale abgegeben.

Von dem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher, der auch für einen am selben Vormittag festgestellten versuchten Wohnungseinbruch in der Klauprechtstraße in Frage kommt, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 45 bis 50 Jahre alt und 180 cm groß, kräftige Statur mit sehr kurzem, grauem Haarkranz. Das Gesicht war rundlich; laut Zeuge sprach der Mann Deutsch mit Akzent und ist vermutlich von osteuropäischer Herkunft. Der Verdächtige trug eine dicke, graue, hüftlange Jacke mit orangefarbenen Applikationen und führte eine zweifarbige Umhängetasche - vorwiegend grauer Farbe - bei sich. Den Erkenntnissen nach raucht der mutmaßliche Einbrecher Zigaretten der Marke "Chesterfield Blue" oder "Lucky Flow".

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 entgegen.