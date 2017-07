Am Dienstag berichtet die Polizei, dass sie einen 28-Jährigen nach einem Einbruch in eine Firma verhaften konnte. Ein anderer Firmen-Einbrecher konnte aber fliehen, nachdem er von Zeugen bei der Tat ertappt wurde.

Die Polizei hat einen 28-Jährigen verhaftet, der in der Nacht auf Dienstag bei einer Tankstelle und einem angrenzenden Reifenhändler in der Lameystraße mit einem Nothammer drei Scheiben eingeschlagen haben soll. Dann soll er in das Gebäude eingestiegen sein, um Wertgegenstände zu klauen.

Zwischenzeitlich hat die alarmierte Polizei das Gebäude allerdings umstellt. Der Mann konnte so beim Verlassen des Gebäudes widerstandslos festgenommen werden. Am Dienstagnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Über den entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Flucht ohne Beute

Bereits in der Nacht auf Montag kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Firma: Ein bislang unbekannter Täter war am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, in ein Gebäude in der Neureuter Straße eingebrochen. Zuvor hatte er eine Scheibe im Eingangsbereich zerschlagen.

Beim Verlassen des Gebäudes bemerkte der Dieb einen Zeugen an einem angrenzenden Parkplatz und ergriff daraufhin, offenbar ohne Beute, mit einem Damenfahrrad die Flucht. Wie es in der Pressemeldung der Polizei weiter heißt, versuchte der Zeuge zunächst dem Einbrecher zu verfolgen, verlor ihn aber nach kurzer Zeit aus den Augen.

Der Zeuge beschrieb den Mann als zirka 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Dreiviertelhose. Eventuell führte der Unbekannte eine Bauchtasche mit sich. Das Damenfahrrad konnte vom Zeugen nicht näher beschrieben werden. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 entgegen.