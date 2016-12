Wohnhäuser, ein Second-Hand-Shop und ein Sanitätshaus: Diese und weitere Objekte waren in der vergangenen Nächten das Ziel von Einbrechern. Wie allerdings aus einer Pressemeldung der Karlsruher Staatsanwaltschaft und der Polizei hervor geht, gelang auch eine Verhaftung.

Im Laufe des Dienstags wurden in zwei Fällen in Ettlingen und in einem weiteren in Rheinstetten Wohnungseinbrüche verübt. In der Hans-Sachs-Straße in Ettlingen hebelten Unbekannte zwischen 10.50 Uhr und 21.15 Uhr die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte auf und gelangten im Anschluss in eine dortige Wohnung. Im Innern wurde sämtliches Inventar durchwühlt. Über die Höhe des möglichen Diebesgutes ist bislang nichts bekannt.

Auch bei einem Einfamilienhaus in der Schumacherstraße verschafften sich Einbrecher im Zeitraum von 13.20 Uhr und 18.30 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

In Rheinstetten brachen zwei Diebe das Fenster der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Maxauer Straße auf. Eine aufmerksame Nachbarin konnte gegen 18.30 Uhr Hebelgeräusche wahrnehmen und sprach die beiden Einbrecher an.

Diese ließen daraufhin von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Bergstraße. Die Täter waren circa 20 bis 25 Jahre alt, mittelgroß, von sportlicher Statur und dunkel bekleidet. Zudem hatten die Personen einen hellen Schal oder eine Staubmaske vor dem Mund. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Hunderte Euro und ein Verrechnungsscheck als Beute in Durlach

Unbekannte hebelten in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstür eines Sanitätshauses in der Karl-Weysser-Straße auf. Die Diebe durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ein Verrechnungscheck im Wert von 610 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Durlach, Tel. 0721/49070, in Verbindung zu setzen.

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 8 und 19 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Gaistalweg in Rüppurr eingedrungen. Innerhalb des Gebäudes wurden alle Zimmer betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Es konnte bislang jedoch nicht geklärt werden, ob die Täter dabei auch fündig wurden, bevor sie unerkannt flüchteten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/9394411 in Verbindung zu setzen.

Keine Beute machte ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in einen Secondhand-Laden der Sägewerkstraße in Pforzheim. Der Einbrecher schlug gegen 0.25 Uhr eine rückwärtige gelegene Fensterscheibe ein und gelangte anschließend in die Räume. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen und von der weiteren Tat anscheinend abgehalten. Weitere Ermittlungen führt hierzu der Polizeiposten Kieselbronn.

Gaststätten, Fahrradladen und Casino in Landkreis Karlsruhe

In den beiden Nächten zum Dienstag und Mittwoch waren im nördlichen Landkreis Karlsruhe Einbrecher unterwegs. Betroffen waren zwei Vereinsgaststätten in Stutensee und Neuthard sowie in der Folgenacht ein Zweiradgeschäft in Kronau und ein Casino in Karlsdorf.

Über ein aufgehebeltes Küchenfenster drangen unbekannte Täter zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen in die zum SV Blankenloch gehörende Waldgaststätte an der Eggensteiner Straße ein. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, eine zum Lager führende massive Holztür aufzubrechen, durchsuchten sie den Gastraum. Im Nebenzimmer bauten sie einen Beamter im Wert von rund 1.200 Euro ab. Zudem brachen zudem sie einen im Windfang aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entnahmen sowohl die Tabakwaren als auch das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wohl ein und dieselben Täter suchten im etwa gleichen Zeitraum auch die in der Waldstraße gelegene Vereinsgaststätte des TV Neuthard heim. Hier sägten sie die Metallvergitterung durch und hebelten anschließend gewaltsam das dahinter liegende Fenster aus seiner Verankerung. Im Inneren öffneten sie weitere Türen und durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Schließlich entkamen sie mit verschiedenen Flaschen Alkoholika, auf die sie in einem gleichfalls aufgebrochenen Kellerraum gestoßen waren. Der von verursachte Sachschaden liegt in diesem Fall bei mehr als 2.000 Euro und damit deutlich über dem Wert der Beute.

Offensichtlich andere Täter waren dann in der Nacht zum Mittwoch in Kronau zu Gange. Gegen 0.50 Uhr drangen Unbekannte über die Eingangstür in ein Zweiradgeschäft im Einkaufszentrum am westlichen Ortsrand ein. In kürzester Zeit durchsuchten sie die Räume, warfen im Büro einen Fernseher herunter und entkamen schließlich mit wenigen hundert Euro aus einer vorgefundenen Kasse. Obgleich ein Anwohner auf die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam geworden und die von ihm alarmierte Polizei rasch zur Stelle war, hatten die mit einem Pkw vorgefahrenen Täter bereits die Flucht in Richtung Autobahnzubringer ergriffen.

Fast zeitgleich brach eine Tätergruppe im Karlsdorfer Gewerbegebiet Ochsenstall den Haupteingang eines Spielcasinos auf. Mit einer Betonplatte warfen die Unbekannten dann eine Glas-Zwischentür ein, gelangten so in den Thekenbereich und stahlen hier einen Tresor. Da sich darin lediglich Schlüssel und weder Bargeld noch Wertsachen befanden, dürften sie an dem Safe allerdings nur wenig Freude haben. Vorliegende Überwachungsbilder lassen vier dunkel gekleidete Täter erkennen, die nach der gleichfalls in kürzester Zeit verübten Tat mit einem Mercedes davonfuhren.

In beiden Fällen führte die ausgelöste Sofortfahndung nicht zum Erfolg. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei auch um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (0721) 939-5555 um seine Meldung beim Kriminaldauerdienst in Karlsruhe gebeten.

Haftbefehl wegen Diebstahl und Hehlerei

Einbrecher sind am Dienstag in eine Wohnung in Graben-Neudorf eingedrungen und haben mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert entwendet. Die Diebe hebelten zwischen 12:30 und 20 Uhr zunächst gewaltsam die Balkontür einer im Berliner Ring gelegenen Erdgeschosswohnung auf. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute fanden die Langfinger diverse Schmuckstücke, die sie an sich nahmen. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter schließlich unerkannt auf demselben Weg wie sie gekommen waren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Dienstagnachmittag fünf Männer im Alter zwischen 29 und 62 Jahren dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Seit mehreren Monaten ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Karlsruher Kripo wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls und der gewerbsmäßigen Hehlerei gegen die Männer.

Ihnen wird vorgeworfen, in Autohäuser und Lagerhallen in Karlsruhe und Landau eingebrochen zu sein und dort hochwertige Felgen und Reifen im Wert von ca. 85.000 Euro gestohlen zu haben. Ein 34-Jähriger aus Bruchsal soll für die mutmaßlichen vier Einbrecher aus Karlsruhe als Hehler fungiert haben. Am Dienstagmorgen wurden die Männer dann in ihren Wohnungen festgenommen.