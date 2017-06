Die Sonne brennt vom Himmel und beschert Baden-Württemberg einen Hitzerekord nach dem anderen. "Es gibt Donnerstag sicher wieder einen neuen Temperatur-Rekord in der Rheinebene", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag.

Subtropische Luft bringe am Donnerstag Temperaturen bis zu 37 Grad in der Rheinebene und 34 Grad in Stuttgart. Ab dem Donnerstagnachmittag ziehen dann schwere Gewitter über das Ländle. Es kann Starkregen und Wind mit Orkanböen geben. Die Gewitter betreffen demnach hauptsächlich den Norden Baden-Württembergs.

Ab Freitag beruhigt sich das Wetter laut der Meteorologin und es folgt ein schönes Wochenende mit kühleren Temperaturen. Sie liegen zwischen 21 Grad im Bergland und 30 Grad in den Tieflagen. Es kann am Sonntag vereinzelt regnen, aber Gewitter bleiben das gesamte Wochenende aus.

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat auch für Donnerstag eine Warnung wegen hoher Ozonwerte herausgegeben. Wie an den Tagen zuvor soll die Konzentration des Gases örtlich die Marke von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreiten, wie die LUBW berichtete. In Bodennähe kann das Gas die Gesundheit gefährden.

Unwetterwarnungen des DWD

Ozonprognose