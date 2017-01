Ein Stück Vesperkirche für daheim: Über 600 Spendentüten in Karlsruhe übergeben

Seit Anfang Januar haben bedürftige Menschen die Möglichkeit, für kleines Geld in der Vesperkirche einzukehren. Dank einer Spende können die Besucher von dort auch etwas mit nach Hause nehmen.

601 Spendentüten hat die Karlsruher Vesperkirche kurz nach ihrer diesjährigen Eröffnung erhalten. Das berichtet das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Karlsruhe. Kunden der beiden Karlsruher CAP-Märkte in der Kaiserallee und in Durlach hatten die Tüten Ende 2016 im Rahmen der bundesweiten CAP-Spendenaktion "Gemeinsam Mensch sein." gesammelt.

Für einen Warenwert von 5 Euro konnte dabei je eine Tüte mit Kaffee, Tee, Milch und Zucker erworben werden. Dabei kamen pro Filiale rund 300 Tüten zusammen. Die Marktleitungen Milos Maric (Durlach), Mariann Mahr und Stefan Künze (Kaiserallee) sowie CAP-Trägervertreter Frank Schäfer (Geschäftsführung der Integrationsfirma Beschäftigungszentrum Karlsruhe) überbrachten Pfarrerin Lara Pflaumbaum und Dieter Eger von der Vesperkirchen-Projektleitung am 11. Januar die Spende.

Kaffee und Tee sowie Milch und Zucker werden in den kommenden Wochen als Geschenke an die Gäste der Vesperkirche verteilt werden: "Jeder, der sich davon etwas für zuhause mitnehmen möchte, darf zugreifen", erklärte Dieter Eger. Und der Bedarf ist erfahrungsgemäß groß.

Die Karlsruher Vesperkirche findet in diesem Winter zum 4. Mal statt. Jeweils vier Wochen lang zu Jahresbeginn erhalten Bedürftige in der Johanniskirche für kleines Geld eine warme Mittagsmahlzeit; gratis sind Kaffee und Kuchen, Obst und Vesperbrote für daheim. Das Projekt finanziert sich fast ausschließlich über Geld- und Sachspenden sowie durch ehrenamtliches Engagement.