Ehrenamt in Karlsruhe: Jobben für die gute Sache

Von der Aktion "Mitmachen Ehrensache" profitieren alle Beteiligten: Die Schüler können in einen Berufszweig hineinschnuppern, Unternehmen können zukünftige Praktikanten oder Auszubildende schon einmal kennenlernen.

Im Stadt und Landkreis Karlsruhe steht die Aktion unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel. Seit 2005 wird die Aktion von den Jugendagenturen Stadt und Landkreis Karlsruhe organisiert und in der Region sehr erfolgreich umgesetzt: jährlich engagieren sich rund 1.000 Teilnehmende bei rund 600 Arbeitgebern. Bislang wurden knapp 300.000 Euro erwirtschaftet.

"Mitmachen Ehrensache" wurde vom Land Baden-Württemberg bereits mehrfach ausgezeichnet. Seit 2014 werden in Karlsruhe zusätzlich inklusive Tandems angeboten, bei denen sich Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Arbeitsplatz suchen und für den guten Zweck jobben. In den vergangenen zwei Jahren hat das Aktionsbüro mit insgesamt zehn inklusiven Tandems, die sich gegenseitig unterstützt haben, erste positive Erfahrungen gemacht. Dieses Angebot wird vom Berufsorientierungsprojekt BeoVielfalt weiter ausgebaut.

Arbeitgeber, die am 5. Dezember noch Jobs für Jugendliche zur Verfügung stellen können, wenden sich bitte an Jessica Loos vom Landratsamt Karlsruhe, Telefon 0721/ 936-69310 oder per E-Mail an jessica.loos@landratsamt-karlsruhe.de.Unternehmen, die darüber hinaus eine Arbeitsgelegenheit für ein inklusives Tandem ermöglichen möchten, können sich bei Laila Kolsch vom Projekt BeoVielfalt beim Stadtjugendausschuss e.V. unter Telefon: 0721-1335624 oder per Mail an l.kolsch@stja.de melden.