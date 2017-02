Bereits im vergangenen Sommer brachte die SPD-Gemeinderatsfraktion den Vorschlag ein, einen Platz oder eine Straße nach der Karlsruher Ehrenbürgerin und AWO-Mitgründerin Kunigunde Fischer zu benennen. Passend zu ihrem 50. Todestag am 21. Februar könnte ihr diese Ehre nun zuteil werden.

In einer Beschlussvorlage, die am kommenden Dienstag Thema im Gemeinderat sein wird, macht die Stadt einen konkreten Vorschlag: So soll ein Weg im Stadtteilpark der Südstadt-Ost auf den Namen "Kunigunde-Fischer-Weg" getauft werden. In direkter Nachbarschaft: der Hanne-Landgraf-Platz (benannt nach einer weiteren Gründerin der Karlsruhe AWO) und der Marie-Juchacz-Straße (Gründerin der AWO).

Geehrt werde mit dieser Lage auch ihr Einsatz für die örtliche Kindererholung, "denn der Weg grenzt direkt an einen Kinderspielplatz", erklärt die Stadt. Damit fehlt nur noch grünes Licht aus dem Gemeinderat. Wenn die Stadträte der Beschlussvorlage der Stadt zustimmen, wird es im Stadtteilpark künftig einen "Kunigunde-Fischer-Weg" geben.

Fischer gründete 1925 gemeinsam mit anderen Sozialdemokraten den Karlsruher Ortsausschuss der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und blieb bis zu deren Verbot durch die Nationalsozialisten in 1933 deren erste Vorsitzende. 1919 wurde sie als eine der ersten Frauen in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Bei der ersten demokratischen Kommunalwahl nach dem Krieg, 1946, zog sie erneut in den Gemeinderat ein. 1965 wurde Fischer als erster Frau die Ehrenbürgerwürde der Stadt Karlsruhe verliehen.